Prenotazioni vaccino contro il covid per over 80, sito non ancora attivo e già irraggiungibile

LATINA – Mentre scriviamo, sono passate le 8 e non è ancora attivo il sito per effettuare le prenotazioni del vaccino contro il covid per gli over 80. E’ prenotavaccino-covid.regione.lazio.it e, accedendovi, risulta anche irraggiungibile a riprova della grande attesa che c’è per questa fascia di età, quella più a rischio, per la vaccinazione contro il covid. Non è raggiungibile nemmeno il numero per assistenza alla prenotazione 06 164161841(che dovrebbe essere attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00)

La rotella gira, poi il messaggio: impossibile raggiungere il sito dove le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino inclusi anche tutti i nati nel 1941.

Per prenotare è sufficiente il codice fiscale.

Potranno prenotare la vaccinazione anche familiari o conoscenti, con il codice fiscale della persona interessata.

La somministrazione dei vaccini avrà inizio l’8 febbraio.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità. In provincia di Latina sono cinque i punti vaccinali: a Latina, Aprilia, Priverno, Fondi, Formia

Con la prenotazione del primo vaccino sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede.