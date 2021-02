Rissa a Scauri, denunciati sei giovani di Gaeta

LATINA – Prosegue l’attività dell’arma volta a prevenire e contrastare il dilagante fenomeno sociale delle “risse” tra gruppi di giovani.

Dopo una rissa che si è consumata a Scauri lo scorso 14 febbraio, i Carabinieri hanno identificato e denunciato sei giovani di Gaeta tra i 19 e 20 anni che, per futili motivi, si erano “affrontati” in una delle piazze. In particolare due di questi, al sopraggiungere della pattuglia del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile di Formia, hanno favorito la fuga dei restanti, poi individuati grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza.