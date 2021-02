Roccagorga zona rossa, la solidarietà del sindaco Coletta alla collega Piccaro

ROCCAGORGA – Da questa mattina Roccagorga è zona rossa a causa della variante inglese del Covid accertata dallo Spallanzani. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, esprime vicinanza alla collega Nancy Piccaro.

ECCO IL TESTO DELLA LETTERA

“Voglio esprimere solidarietà e vicinanza alla collega Sindaca di Roccagorga Nancy Piccaro e a tutti i suoi concittadini per il delicato momento che stanno attraversando in conseguenza dell’evoluzione negativa che l’andamento dei contagi ha fatto registrare in questi giorni nella loro comunità.

Sono certo che l’Amministrazione e la cittadinanza di Roccagorga sapranno venire fuori anche da questa crisi che li sta costringendo a ulteriori e pesanti sacrifici e privazioni nel nome del bene comune.

Riusciremo a sconfiggere il virus e torneremo ad abbracciarci. La partita contro il Covid è ancora lunga e difficile ma continueremo a giocarla tutti con la massima attenzione e grande senso di responsabilità, a Latina come in qualsiasi altra località della nostra provincia e del nostro amato Paese.

Come Sindaco del capoluogo di provincia sono ovviamente a disposizione della collega Piccaro per fornire eventuale supporto in caso di necessità.