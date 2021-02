Sabaudia, in fiamme fienile e mezzi agricoli

SABAUDIA – Poco prima della mezzanotte scorsa, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Sabaudia in via Formicosa, dopo alcune segnalazioni di un vasto proporzioni. Sul posto sono intervenute le squadre di Terracina e Latina, supportate da una autobotte. L’incendio stava interessando una azienda agricola e le fiamme avevano già coinvolto alcuni mezzi agricoli ed un deposito di fieno. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore. Il rogo ha interessato 4 mezzi agricoli, oltre al fienile andato completamente distrutto. Le cause sono in fase di accertamento da parte del personale specialista dei Vigili del fuoco in collaborazione con i carabinieri. Non si registrano persone coinvolte.