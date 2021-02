Sisto Vona non ce l’ha fatta, si è spento a 64 anni l’imprenditore di Latina

BORGO SAN MICHELE – La comunità di Borgo San Michele è in lutto per la morte di Sisto Vona, 64enne imprenditore noto per la sua attività legata al soccorso stradale Aci. Lo scorso novembre Sisto Vona era rimasto coinvolto in un grave incidente sulla Monti Lepini, alle porte del capoluogo, e non si era più ripreso dalle gravi lesioni riportate. Oggi è venuto a mancare e davanti alla sua abitazione tante persone sono subito accorse per esprimere il loro cordoglio alla famiglia. Lascia tre figli, Simone, Mirko e Veronica e la nipotina a cui era molto legato. Alla famiglia le più sentite condoglianze del gruppo Mondo Radio.