Sito di stoccaggio a Latina, la commissione dice “No”

Il comitato “No alla discarica di Borgo San Michele” ha organizzato una manifestazione di protesta per domani in piazza del Popolo, a Latina. All’iniziativa, programmata dalle 8.45 alle 11, parteciperanno anche i comitati di Fogliano e Borgo San Donato, mobilitati contro il progetto del sito di stoccaggio da realizzare a ridosso della Plasmon. Si è scelta appositamente la mattinata di domani perché il sit in coinciderà con la seduta del consiglio comunale monotematico convocato per discutere della discarica. Intanto però su richiesta di Fai – Cisl Flai – Cgil e Uila – Uil e della RSU dello stabilimento Plasmon di Latina, il Prefetto di Latina Dott. Maurizio Falco, ha convocato un incontro con la presenza del Sindaco di Latina Damiano Coletta per esaminare le conseguenze della ipotizzata realizzazione di una

discarica nell’area di Borgo Grappa adiacente al sito della Plasmon. Intanto la Uila rende noto che il pericolo sarebbe stato scampato perchè la commissione incaricata dal comune di latina ha respinto ogni possibilità di realizzare una discarica adiacente al sito della Plasmon.