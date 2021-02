Spaccio di stupefacenti, arrestati due giovani a Latina

LATINA – I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due persone a Latina per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di un 24enne e un 35enne entrambe residenti a Latina. Alla vista dei militari i due hanno abbandonato il veicolo sul quale viaggiavano in un parcheggio, tentando la fuga a piedi. Sono stati subito raggiunti e, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 2 panetti di hashish di 100 grammi l’uno. La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di trovare il materiale per il confezionamento e taglio di sostanze stupefacenti ed un bilancino di precisione. I due si trovano ora ai domiciliari.