Sreening Covid: le Unità speciali a Sezze, Roccagorga, Sonnino e Priverno,

LATINA – Le Uscar, le unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale si sposteranno nei comuni del distretto 3 della Asl di Latina, Roccagorga, Sezze, Bassiano, Priverno, Maenza, Roccasecca, Prossedi e Sonnino, per dare avvio allo screening per COVID-19, con tampone antigenico rapido, rivolto alla popolazione residente compresa nella fascia di età tra i 20-24 anni.

L’appuntamento è a Sezze, il 16-17-18 febbraio 2021 presso il Centro Sociale U. Calabresi, Via Guglielmo Marconi, Sezze; per Bassiano, Maenza e Roccagorga, il 20 Febbraio 2021 presso area Fieristica, Zona Artigianale, Località Prunacci, a Roccagorga; a Sonnino, il 21 Febbraio 2021 presso sede UCP di Sonnino sita in Via Selvotta e, infine, per i Comuni di Priverno, Prossedi e Roccasecca dei Volsci, il 27-28 Febbraio 2021 presso il Drive-In di Priverno in Via Madonna delle Grazie.

A tutti i partecipanti allo screening verrà somministrato un questionario di ascolto in forma anonima.