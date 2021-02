CISTERNA – Domani (martedì) turno infrasettimanale per la Top Volley Cisterna che, al palazzetto di via delle Province a Cisterna, riceve il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel match valido per la decima giornata della stagione regolare di Superlega Credem Banca. La sfida è in programma alle 17:30 verrà trasmessa in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Elvenesports.

«Affrontiamo una squadra complicata, Vibo gioca una buona pallavolo, sono una squadra molto tecnica, con una ricezione molto buona che gli permette di giocare in maniera veloce. Il nostro obiettivo sarà quello di spostarli il più possibile fuori i tre metri e di essere molto bravi nella correlazione muro-difesa» ha chiarito il coach Boban Kovac.

La Top Volley di Boban Kovac è reduce dall’allenamento congiunto svolto sabato scorso con l’Aversa Normanna (A3) giocato sulla distanza concordata dei cinque set (25-18, 25-13, 25-19, 25-15, 15-11) con i pontini puntano a dare una scossa in questo finale di regular season mentre la formazione calabrese ambisce a continuare la rincorsa alla zona altissima della classifica.

«Analizzando il campionato Vibo è stata la rivelazione di questa stagione ed esprime un buon gioco, noi però dobbiamo cercare di migliorare il nostro livello e dobbiamo farlo soprattutto in vista dei play off per il quinto posto, questo ci sarà utile per poter affrontare la lunga pausa prima di ricominciare a giocare con le giuste motivazioni e il giusto atteggiamento» ha aggiunto Oreste Cavuto, schiacciatore della formazione pontina.

Nei 24 precedenti prevalenza delle vittorie della Top Volley con 14 successi totalizzati, all’andata (16 dicembre scorso) la squadra guidata da coach Boban Kovac ha ceduto in tre set in trasferta: con 16 punti (38%) Sabbi fu il top scorer del match mentre per Vibo 12 punti a testa totalizzati da Defalco (73%) e Thibault (50%).

«Non sarà assolutamente un match facile per noi, dopo la sconfitta con Trento ci siamo subito rimessi al lavoro perché siamo arrivati a un momento cruciale del campionato, mancano due partite importanti prima della fine della stagione regolare e non vogliamo sprecare quanto conquistato finora – ha chiarito Barthélémy Chinenyeze (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia) – Sarà difficile perché Cisterna non ha nulla da perdere e negli ultimi incontri ha giocato anche meglio di prima. Tocca a noi ritrovare il nostro gioco per affrontare bene questo confronto. Se vogliamo finire tra i primi 5 in classifica dobbiamo vincere contro i laziali, solo dopo penseremo alla Lube. Non dobbiamo dimenticare che Cisterna è una buona squadra e nessuno si aspettava potesse trovarsi in questa posizione. Ciò non toglie che dispone di molte buone individualità e che possono essere molto insidiosi al servizio e a muro». Vibo occupa la quarta posizione della classifica con 34 punti, uno in più di Monza (33) e due più di Piacenza (32). Gli arbitri del match di oggi sono Stefano Caretti e Massimo Rolla, addetto al Video Check Andrea Rizzo, segnapunti Simona Scudiero. Alcune curiosità: Oreste Cavuto e a due soli ace dalla soglia dei 100 punti al servizio in carriera in tutte le competizioni mentre per Vibo Torey James Defalco è a meno 6 punti dai 500.