Un’azienda di Latina per la piattaforma “Business Club” della Roma

LATINA – Nasce con l’idea di dare forza a rapporti consolidati e creare nuove opportunità l’AS Roma Business Club, progetto lungimirante fortemente voluto dalla società giallorossa sul quale ha messo la propria firma la Mandarino Adv, agenzia di comunicazione integrata di Latina. Dal 24 febbraio è online il nuovo canale di comunicazione e marketing dedicato ai Partner dell’As Roma e alle imprese che ne entreranno a far parte.

Il CEO della Mandarino Adv, Andrea Bellamio, ha partecipato su Roma Tv (canale 213 di Sky) alla presentazione del lancio della piattaforma ‘Business Club’ con il direttore commerciale giallorosso Giorgio Brambilla e il Premium Sales Manager Mirko Cucchiarelli.

“Abbiamo avuto il privilegio come agenzia di lavorare a questa iniziativa che permetterà all’AS Roma di essere ancora più vicina ai propri sponsor e partner – afferma Andrea Bellamio -. Come in una squadra di calcio è fondamentale farsi trovare pronti per affrontare nuovi scenari, anticipare i tempi per riuscire ad essere maggiormente performanti. Grazie a questa applicazione su cui abbiamo lavorato curando ogni dettaglio, le aziende vicine all’AS Roma avranno modo di conoscersi, raccontare la propria storia, instaurare nuovi rapporti e quindi generare delle opportunità. Si potranno inoltre presentare delle offerte dedicate, rimanere aggiornati sulle iniziative della community, condivide contenuti e partecipare ad eventi e iniziative speciali”.