Prenderanno il via lunedì presso la Asl di latina, le vaccinazioni anticovid per gli over 80 presso la Tensostruttura dell’ospedale Santa Maria Goretti. Ieri sono state superate le 200 mila prenotazioni, lo rende noto l’unità di crisi della regione Lazio, di queste 18.518 sono quelle arrivate dalla Asl di Latina.

Intanto le dosi inoculate sono state, a ieri, 220.485.