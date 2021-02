Variante inglese a Sabaudia, il sindaco: “Situazione sotto controllo”

SABAUDIA – “La situazione è assolutamente sotto controllo, ma è fondamentale non abbassare la guardia”, sono le parole del sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, dopo la notizia di un contagiato dalla variante inglese del Covid che ha allarmato la popolazione. L’uomo, un militare, è risultato positivo al tampone e il test è stato inviato allo Spallanzani da cui è arrivata la notizia della positività al Covid modificato. Anche gli altri componenti della famiglia sono risultati positivi al test, e dunque ora tutte le persone entrate in contatto con loro verranno sottoposte al tampone. Questa mattina la Asl ha convocato i compagni di classe del figlio della coppia e a seguire verranno eseguiti anche quelli per i colleghi della moglie che lavora in un’azienda farmaceutica di Latina.

Il sindaco Giada Gervasi si rivolge direttamente alla popolazione, ASCOLTA