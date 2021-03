LATINA – Anima Latina compie 10 anni e il suo fondatore Maurizio Guercio, ricorda le origini in una lettera che vi facciamo leggere integralmente.

Era il 17 marzo 2011 quando ideammo il progetto. Era il giorno che ricordava il 150º Anniversario dell’Unità d’Italia, data scelta non a caso, perché ritenavamo e riteniamo che Latina, “città plurale” come l’Italia, sia – nel suo divenire – alla ricerca costitutiva della propria identità. Nella sua decennale missione, “Anima Latina” ha voluto, attraverso incontri, conferenze, visite culturali, presentazioni di libri, conviviali di comunità, concorsi, ed iniziative di promozione civica, valorizzare il senso di appartenenza, identità e conoscenza della città, del territorio e della patria italiana.

Per i prossimi dieci anni desideriamo sperimentare il tentativo di parlare di futuro. Festeggeremo insieme il compleanno appena superato questo “tempo sospeso” dovuto alla pandemia. Promesso.

Nel frattempo ci piace chiedervi: cosa vi aspettate dall’associazione per i prossimi 10 anni?

Le prime 10 persone che scriveranno il loro pensiero (e-mail: associazioneculturale@animalatina.org o sulla pagina Facebook), riceveranno in dono la tessera-Socio anno 2021-2022.

Buon compleanno “Anima Latina”, buon compleanno Italia.