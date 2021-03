Aumentano Imu e Irpef nel comune di Aprilia

APRILIA – Per far fronte al disavanzo di 48 milioni di euro nel bilancio comunale il Comune di Aprilia si vedrà costretto ad alzare l’aliquota Imu e l’addizionale Irpef. E’ quanto emerso dalla seduta di ieri della Commissione Bilancio, nel corso della relazione sul Documento Unico di Programmazione relativo al prossimo triennio. Riguardo all’Imu, si è deciso di eliminare le agevolazioni per alcune categorie, nello specifico per le aree fabbricabili e i terreni agricoli dei contribuenti che non sono coltivatori diretti. Per l’addizionale comunale, invece, pur confermando l’esenzione per la fascia minima, sono state uniformate all’aliquota dell’0,80% tutte le altre fasce di reddito.