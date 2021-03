Benacquista Basket Latina in campo domenica al Palabianchini

LATINA – Prosegue il percorso intenso della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che domenica 21 marzo alle ore 18:00 riceverà sul parquet del PalaBianchini l’Orasi Ravenna per dare il via alla 25^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Si tratta della terza partita nell’arco della stessa settimana per i nerazzurri guidati da coach Gramenzi, e il ritmo sarà così fino al termine della prima fase di qualificazione che vedrà Capitan Raucci e compagni impegnati nel tentativo di guadagnare il maggior numero di punti possibile, con l’obiettivo di scalare la classifica del Girone Rosso che. attualmente, li vede a quota 10 punti.

La gara si preannuncia senza alcun dubbio difficile e delicata, ma i pontini arrivano carichi e con rinnovato entusiasmo dopo il successo nel turno infrasettimanale: «La vittoria di mercoledì ci serviva davvero tanto, soprattutto dopo aver lasciato due punti nel turno precedente – conferma Lorenzo Baldasso – Sicuramente avremmo preferito vincere confrontandoci con Ferrara con le condizioni fisiche al nostro stesso livello, ma in questa fase della stagione e giocando partite così ravvicinate, aver conquistato il successo è stata l’iniezione di fiducia di cui avevamo bisogno. Può essere buon punto di partenza, possiamo aver intrapreso la strada giusta con l’inserimento di Obie (Trotter, ndr), che è entrato nel gruppo in punta di piedi, facendo vedere ciò che è capace di fare e forse è proprio quello che ci serviva. E’ decisamente un buon innesto. Ho avuto modo di parlare con lui, è maturo, sa come rapportarsi e mi ha fatto davvero un’ottima impressione».