Latina, allagamenti in tutta la provincia, oltre 60 le chiamate ai Vigili del fuoco

LATINA – Le forti piogge delle ultime ore stanno provocando diversi danni e allagamenti. Questa mattina è stata chiusa al traffico via del Piccarello, dalla rotonda e in direzione Pontina. La lunghissima fila di auto incolonnate viene deviata su percorsi alternativi. Sul posto ci sono i Vigili Urbani, la Protezione Civile e la Polizia Stradale.

Sono circa 60 gli interventi dei Vigili del fuoco di Latina per le tantissime chiamate ricevute in queste ore. Le criticità maggiori si riscontrano a Latina, Aprilia, Terracina, Cori e Cisterna. Probabile che il problema siano i canali che non riescono a defluire l’acqua causando i tanti allagamenti. Dal Comando provinciale di Latina è stato chiesto il supporto della direzione per le squadre di volontari per il prosciugamento dell’acqua.

PONTINA – Sulla Pontina invece si segnalano allagamenti e buche sul manto stradale. Probabilmente per il manto stradale reso viscido dalla pioggia, un incidente si è verificato in direzione Roma al chilometro 61. Come accaduto ieri, un tir di traverso sta bloccando la carreggiata e il traffico viene deviato sulla parallela. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia stradale di Aprilia e la squadra di emergenza Anas. Disagi alla circolazione anche nell’altro senso di marcia dove stanno intervenendo i soccorsi. Si registrano code per diversi chilometri.