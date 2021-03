Contagi in calo in provincia di Latina, sono stati 79

LATINA – Contagi da Coronavirus in calo oggi in provincia di Latina, presumibilmente a causa della ridotta attività di screening di domenica: ne sono stati registrati appena 79, 15 dei quali ad Aprilia e a Fondi, 11 a Latina, 10 a Terracina, 6 a Priverno e 5 a San Felice Circeo. Nessuno decesso si è verificato nelle ultime 24 ore, ma sono stati riscontrati 12 ricoveri in più e anche 7 nuove guarigioni. In un giorno, inoltre, sono state effettuate 1298 vaccinazioni.

LAZIO – Sono 1403 i nuovi positivi nella regione lazio, registrati nelle ultime 24. Diminuiscono i casi, dunque, ma aumentano i decessi che sono stati 45 in 24 ore, così come le terapie intensive e i ricoveri. I guariti sono 1.561 secondo quanto segnalato da Salute Lazio