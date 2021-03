Covid, 130 positivi in provincia e un decesso

LATINA – 130 nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina nella giornata di ieri resi noti dalla Asl. Una curva che continua a rimanere alta con anche un incremento considerevole nel numero dei ricoveri al Goretti di Latina che sta pensando di aprire la cappella dell’ospedale che era già stata preparata per ospitare i pazienti Covid del Pronto soccorso ma che finora non era ancora servita.

I 130 nuovi casi si sono registrati in 19 comuni, il maggior numero di contagi è a Latina con 33 casi, 14 ad Aprilia, 13 a Cisterna e Priverno, 11 a Cori, che continua a preoccupare insieme a Fondi dove ieri si sono registrati 8 casi. 7 a Formia, 6 Pontinia e Sabaudia, 4 a Sezze, 3 a Minturno e Terracina, 2 a Maenza e Sperlonga e uno infine ad Itri, Norma, Prossedi, San Felice Circeo e Sermoneta. Pochi i guariti, sono stati 21 nelle ultime 24 ore e un decesso di un uomo di 80 anni residente a Pontinia.

LAZIO – Calano i casi nel Lazio, ma solo perchè sono stati molti meno i test effettuati, circa 15 mila. I nuovi positivi sono 1.407 , 386 in meno rispetto al giorni prima, ma con oltre 5mila tamponi in meno. Sono stati i 19 decessi e 576 i guariti. “Sale il numero di pazienti che hanno necessità di ricovero nella terapia intensiva: sono 341, 20 più del giorno prima – dice Alessio D’Amato – Il rapporto tra positivi e tamponi è a 15%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%”. L’assessore azzarda addirittura un cauto ottimismo per la prossima settimana, quando il Comitato tecninco scientifico analizzerà la situazione del Lazio che potrebbe uscire dalla zona rossa.