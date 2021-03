Covid, 150 positivi in provincia di Latina

Nuova impennata nella curva dei contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Oggi infatti sono stati registrati 150 casi, 32 dei quali nel capoluogo, 19 a Cisterna, 17 a Fondi, 12 a Terracina, 11 ad Aprilia, 10 a Sezze, 8 a Cori. In compenso non si è registrata alcuna vittima. Riguardo alle guarigioni, infine, ne sono state segnalate 133 nelle ultime 24 ore. Nel Lazio, invece, sono emersi oggi da oltre 14mila tamponi 1520 contagi, per un rapporto al 10%. Aumentano i decessi, oggi 35, così come le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri.