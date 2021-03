Covid, 199 nuovi casi in provincia di Latina

Sono 199 i nuovi casi di Covid in provincia di Latina, secondo quanti riportato dal bollettino della Asl. Quattro invece le vittime residenti a Latina, Roccagorga e San Felice Circeo. 80 invece i guariti. I numeri più alti li fanno registrare i comuni di Fondi con 42 positivi, Latina con 25, Cisterna con 23, ma in termini di popolazione, anche Cori con 12 nuovi positivi e Santi Cosma e Damiano dove invece sono 9. Formia registra 15 nuovi contagiati, Aprilia 11 così come Pontina e Terracina. Gli altri positivi si registrano a Bassiano 1 caso, Castelforte 1, Gaeta 1, Itri 2, Lenola 1, Minturno 1, Monte San Biagio 2, Norma 2, Ponza 1, Priverno 5, Roccagorga 1, Rocca Massima 1, Sabaudia 6, San Felice Circeo 1, Sermoneta 6, Sezze 5, Sperlonga 1 e Spigno Saturnia 2.