Covid, 79 i casi in provincia di Latina e un decesso

LATINA – Diminuzione di contagi da Coronavirus nella giornata di ieri rispetto ai giorni scorsi, che coincide però con una diminuzione del numero di test effettuati, circa 500 tra molecolari e antigenici. 78 i casi segnalati ieri, 15 dei quali nel capoluogo, 12 a Cisterna, 10 ad Aprilia, 6 a Terracina, Formia e Fondi e 3 a Sezze, Pontinia, Priverno e Cori. A Roccagorga, invece, si è registrata una vittima, dell’età di 75 anni. Le persone guarite, infine, sono state 30 nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio sono stati 1175 i nuovi contagi anche in questo caso a fronte di una diminuzione del numero dei test. Sono 22 i decessi e 838 i guariti. “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive – fa sapere l’assessore regionale D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 6%. Vaccinazioni sono a quota 560 mila. Emanata circolare su presa in carico dei disabili gravissimi per la vaccinazione“