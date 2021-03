Covid, un anno dentro l’emergenza da Dolo a Latina, la storia di Daniele Cenci

LATINA – Un anno fa Daniele Cenci era a Dolo, in Veneto, una delle zona più colpite dall’emergenza Covid. Era partito subito dopo essersi laureato nel polo pontino de La Sapienza in Scienze Infermieristiche e lì è rimasto per 11 mesi, fino a quando al Goretti è uscita la manifestazione di interesse per l’emergenza, della durata di un anno, ed ha deciso di tornare nella sua città, dove ha svolto anche il tirocinio.

Daniele è stato in prima linea per tutto questo tempo, sempre impegnato nei reparti Covid, quindi a lui abbiamo chiesto come è cambiata in un anno l’emergenza.

