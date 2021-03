Covid, vertice in Prefettura a Latina: le scuole rimangono aperte

LATINA – Si è svolto oggi pomeriggio in Prefettura il vertice convocato dal Prefetto Maurizio Falco sull’allarme scuole con le 73 classi in quarantena nella provincia di Latina. Una situazione che al momento sembra ancora sotto controllo e dunque non solo previste chiusure, ma solo la quarantena per le classi che presentano positivi, come successo finora. Il monitoraggio ovviamente sarà costante per studiare l’evolversi della criticità.

Ne ha parlato anche il sindaco di Latina Damiano Coletta nel collegamento dalla pagina Facebook del Comune con i cittadini, a cui ha preso parte anche l’immunologo Francesco Le Foche