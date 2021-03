Daspo Willy per un 26enne di Cisterna

LATINA – Il questore di Latina ha emesso un provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali notturni in virtù del “Decreto Willy”, così chiamato in memoria della vittima del pestaggio avvenuto all’uscita di una discoteca di Colleferro. Destinatario della misura un 26enne di Cisterna, arrestato dalla polizia per rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e violazione della disciplina sulle armi. Il ragazzo aveva commesso tali reati lo scorso 17 agosto, durante la festa patronale, seminando il panico in alcuni locali e ricorrendo anche ad un coltello. Agli agenti intervenuti per bloccarlo il giovane aveva sferrato calci e pugni. Essendo ritenuto un soggetto socialmente pericoloso, per un anno non potrà entrare in bar, pub, taverne o discoteche del territorio comunale.