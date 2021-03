Festa privata in zona rossa, denunciati sette giovani a Terracina

TERRACINA – Sette ragazzi sono stati denunciati dai Carabinieri per aver organizzato una festa in pina zona rossa. I Carabinieri di Terracina nel corso di un controllo sul rispetto delle normative anti covid, hanno sanzionato due persone sorprese a passeggiare nel centro della città senza motivo. I militari hanno poi scoperto una festa privata all’interno di un’abitazione dove c’erano sette giovani, tutti denunciati all’autorità giudiziaria per violazione delle norme covid. Uno di loro, 21enne, sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish e denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.