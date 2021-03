Giornata della donna, le iniziative ad Aprilia e Bassiano

APRILIA – Lunedì ad Aprilia, in occasione della Giornata internazionale della Donna, il Comune consegnerà un riconoscimento ad alcune donne impegnate nel variegato mondo del volontariato cittadino. L’iniziativa, annullata lo scorso anno per via del lockdown, vedrà la partecipazione dell’artista Giuliana Bocconcello, presidente dell’Associazione Solidarte da anni impegnata in attività con le detenute. Alcune formelle realizzate da queste ultime, nella Casa Circondariale di Latina, raffiguranti la statua di San Michele Arcangelo, saranno consegnate alle diverse donne da premiare. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune.

BASSIANO – Il Comune di Bassiano ha deciso di celebrare la giornata Internazionale della Donna inaugurando 7 strade intitolate ad alcune protagoniste della storia nazionale e non solo. Per questo motivo da lunedì alcuni vicoli del centro porteranno il nome di Maria Montessori, della levatrice Carmela Martella e di alcune categorie alle quali rendere merito, come le Balie, le Ricamatrici e le Fornare. Tutto è nato da un progetto condiviso dal Comune con la Scuola Secondaria di I grado del paese: le proposte di intitolazione pervenute dai ragazzi e dalla Consulta locale delle Donne sono state valutate da un’apposita Commissione e deliberate dal Consiglio Comunale.