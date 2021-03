Giovanni Gioia è il nuovo segretario della Cgil Frosinone e Latina

LATINA – E’ Giovanni Gioia il nuovo segretario della Cgil di Frosinone e Latina. Succede ad Anselmo Briganti che ha guidato il sindacato per otto anni. La linea che verrà seguita nei prossimi anni è quella già dettata anche alla luce della grave crisi economica causata dal Coronavirus: “Il lavoro sarà grande ed emozionante però abbiamo delle certezze ovvero lavorare in continuità con la linea dell’ex segretario contando su una organizzazione al passo con i tempi per un rilancio del territorio. L’entusiasmo, la passione e la responsabilità ci sono”. Ovviamente la crisi dovuta al Covid ha enfatizzato ancora di più alcune criticità: “Dobbiamo ovviamente tutelare tutti, ma si avrà un occhio di riguardo ai settori che garantiscono la tenuta del paese e a quelle criticità che esistono da anni sul territorio e che non sono state risolte. Poi abbiamo anche delle eccellenze che vanno sostenute e incrementate come il comparto chimico farmaceutico, l’automotive, l’aerospaziale, l’elettrico, l’alimentare che è fortemente legato alla vocazione agricola del territorio ma anche gli appalti. Tanti settori che ancora oggi, nonostante la crisi hanno potenzialità enormi e sono un fiore all’occhiello della nostra economia. Ripartire dunque, tutelando tutti”.

