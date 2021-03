Gommista abusivo a Terracina, multato per 10 mila euro

TERRACINA – Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato agli esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale ed in particolare a quelli nell’ambito dell’autoriparazione. Nella giornata di ieri gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Terracina, hanno scoperto un gommista abusivo nel centro abitato della cittadina. A seguito dei controlli della documentazione gli uomini della polstrada scoprivano che l’attività era priva delle autorizzazioni previste. I rappresentanti dell’azienda sono stati multati per un importo complessivo di circa 10.000 euro, con il contestuale sequestro amministrativo ed affidamento in custodia di tutto il materiale presente nel locale ed impiegato nell’attività abusiva (n.2 presse smonta-pneumatici; n.1 pressa vasca prova acqua; n.2 ponti di sollevamento autovetture; nr.1 macchinario per convergenza; n.1 macchinario per equilibratura). La società è stata inoltre segnalata alla Camera di Commercio di Latina ed al Sindaco del Comune di Terracina, per i dovuti provvedimenti di specifica competenza.