Risolto il guasto alla linea ferroviaria Roma – Napoli

LATINA – E’ ritornato a scorrere il traffico ferroviario sulla linea Roma – Napoli dopo l’intervento dei tecnici tra Torricola e Roma Casilina che questa mattina intorno alle 7 aveva bloccato la circolazione dei treni in direzione Roma con 21 convogli coinvolti. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti.

ORE 7 – Traffico rallentato sulla linea ferroviaria questa mattina dalle 7 e 20 in direzione Roma per un guasto alla linea tra Torricola e Roma Casilina. Al momento sul posto stanno intervenendo i tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I ritardi ammontano a più di 30 minuti. Sono 21 i treni coinvolti.