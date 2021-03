I Vigili del fuoco salvano un uomo sul Monte Leano a Terracina

TERRACINA – E’ stato soccorso e salvato ieri un uomo che non riusciva a scendere dal monte Leano, a Terracina. E’ intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco, a seguito segnalazioni di un soccorso a persona disorientata. Poco dopo l’elicottero Drago VF 141 del reparto Volo di Ciampino, dopo una breve ricognizione ha individuato la persona in difficoltà. Il personale specialista a bordo del velivolo ha utilizzato il verricello per recuperare l’uomo, impaurito ma apparentemente in buone condizioni di salute. E’ stato poi trasportato al Goretti di Latina per gli accertamenti del caso.