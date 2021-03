Il Lazio verso la zona rossa, le prime indicazioni dalla Cabina di regia

LAZIO – Il Cdm ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure di contrasto al Covid. L’indice Rt in Italia è all’1.16 e dunque in forte crescita, ecco perchè da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, tutta l’Italia sarà invece in zona rossa. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone, così come accaduto a Natale.

ZONE ROSSE – Secondo le primissime informazioni il Lazio passa direttamente in zona rossa insieme alle province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche. 8 le regioni che sono o dovrebbero diventare arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, VDA. La Sardegna dovrebbe rimanere bianca. Sarebbero queste le indicazioni fornite dalla Cabina di regia, ma si attendono informazioni direttamente dalla Regione per capire cosa accadrà da lunedì 15 marzo.