Incendio furgone in pieno centro a Cisterna

CISTERNA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Cisterna, intorno alle 21.30 per la segnalazione di un incendio. In pieno centro un furgone, parcheggiato a bordo strada, era avvolto dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento per non far propagare l’incendio su altri mezzi. Necessario anche l’intervento di una ABP (AutoBottePompa) proveniente da Latina. Al momento non si conoscono le cause del rogo. Sul posto è intervenuta anche Polizia di Stato. Non si registrano persone coinvolte.