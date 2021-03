Incidente in centro a Latina tra moto e minicar

LATINA – Incidente stradale ieri sera in centro a Latina tra una minicar e una moto 125. L’impatto tra corso della Repubblica e via Carlo Alberto. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Latina che ora sta ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, la minicar con due giovanissimi a bordo proveniva da piazza San Marco e ha sterzato per imboccare via Carlo Alberto, finendo nella traiettoria della moto che invece percorreva il corso in direzione opposta. Il centauro è stato sbalzato sul marciapiede ed è stato trasportato al Goretti dal 118. Le sue condizioni non sono gravi. Ferito anche un occupante della minicar.