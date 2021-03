LATINA – Un incidente si è verificato questo pomeriggio sulla Migliara 45 nel territorio di Latina. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stato uno dei due automobilisti che è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia.