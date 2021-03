Irruzione in casa del pregiudicato, la Polizia trova hashish e marijuana

LATINA – La Polizia di Latina ha arrestato ieri M.A., pregiudicato di 44 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è giunto a conclusione di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile. Al momento dell’irruzione nell’abitazione dell’uomo, il pregiudicato ha lanciato da una finestra un contenitore di vetro con dentro 12 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi. Inoltre, con l’ausilio del cane poliziotto “ISCO”, si è proceduto alla perquisizione domiciliare nel corso della quale, dietro un mobiletto, è stata trovata una busta con all’interno un bilancino di precisione e 65 grammi di marijuana. Con la droga, è stata sequestrata anche la somma di 500 Euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.