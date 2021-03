La Benaquista Latina soffre in casa e perde contro l’Eurobasket Roma

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato la quarta partita in dieci giorni confrontandosi con l’Atlante Eurobasket Roma, avversario che ha dimostrato di giocare bene e sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. I nerazzurri, complice sicuramente la stanchezza del ritmo serrato di questo periodo, non hanno iniziato al meglio il match e anche se la reazione è stata un po’ tardiva, ha permesso agli uomini di coach Gramenzi di recuperare il gap e lottare fino al quarantesimo minuto. Una prestazione sottotono rispetto alle ultime due gare, con qualche errore di troppo che sommato alla capacità dell’avversario di rallentare il ritmo di Capitan Raucci e compagni, non ha consentito ai nerazzurri di conquistare i due punti in palio. Nota positiva della serata il rientro nelle rotazioni del playmaker Marco Passera, anche se con un utilizzo ridotto. Il match termina sul risultato finale di 69-78.