Latina Calcio 1932, esonerato mister Raffaele Scudieri

LATINA – A sorpresa è stato esonerato ieri dalla società Latina Calcio 1932 mister Raffaele Scudieri. La società non fornisce altre spiegazioni che i tifosi però si aspettano e come chiedono sulla pagine Facebook della squadra. Scudieri in questo campionato ha vinto moltissime partite, facendo raggiungere al Latina Calcio la vetta della classifica. Potrebbe aver pesato la sconfitta contro la rivale Monterosi avvenuta domenica, ma certo non sufficiente per esonerare il mister.