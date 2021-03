Lazio, Al via le prenotazioni per il vaccino anticovid per i fragili

LATINA – Alcuni pazienti fragili hanno potuto iniziare questa mattina le prenotazioni per il vaccino anticovid tramite il portale Salute Lazio. Già alle 10 erano 2.515 le prenotazioni effettuate per i soggetti estremamente vulnerabili che corrispondono alle patologie: fibrosi polmonare, sclerosi SLA, sclerosi multipla, miastenia gravissima, patologie neurologiche dismuni, fibrosi cistica, cirrosi epatica, talassemia e sindrome di down. Per tutti gli altri soggetti rientranti nella categoria 1 dell’Istituto superiore si sanità però, ancora non è dato sapere quando e come potrà avvenire la prenotazione del vaccino, nonostante la Regione abbia fornito come canale anche il medico di base o la struttura complessa che ha in cura il paziente.