Luca Velletri al Festival di Sanremo

LATINA – Stasera partirà il Festival di Sanremo e tra i protagonisti c’è come ogni anno, Luca Velletri, cantante di Latina. Tutti lo ricordiamo per Il fantasma dell’opera, o ne La Bella e la Bestia, ma anche per altri capolavori Disney. Il suo curriculum è infinito e spazia dal Musical, alla discografia più prestigiosa, vantando collaborazioni con tutti i cantanti italiani più famosi; fino poi alla TV, da tanti anni la sua casa: quasi costantemente su RaiUno con programmi come Ti lascio una canzone, Ora o mai più o Ballando con le stelle per cui canta arrangia e dirige tutte le voci.

Ora di nuovo sta per ricominciare la sua ennesima (la 17ª) edizione del Festival di Sanremo, a capo della squadra dei vocalist.

Luca è direttore Artistico di dell’Anfiteatro ACADEMY di Latina assieme a Valeria Vallone e ha appena realizzato il video “Les Mis DANZA&MUSICAL” progetto fílmico che unisce la danza, il musical e il Cinema.

“Il nostro in bocca al lupo più caro e sincero a Luca Velletri – spiega Valeria Vallone – per questa sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo, per augurare a lui e a tutti noi una nuova rinascita della musica e dell’intero comparto dello spettacolo, in primis per il nostro territorio”.