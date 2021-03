Morto il dj Claudio Coccoluto, Gaeta piange la sua scomparsa

GAETA – Si è spento all’età di 59 anni il dj Claudio Coccoluto, originario di Gaeta, dove aveva iniziato la sua professione diventando uno dei dj più famosi in Italia e non solo. Claudio Coccoluto è morto a seguito di una malattia che lo aveva colpito un anno fa e vicino a se, nella sua casa di Cassino, aveva moglie e figli. Tra i tanti ricordi, quello del collega Leandro Da Silva: <<“Essere un dj vuol dire saper aggirare l’ovvietà’”. Oggi se ne va uno dei grandi miti della mia adolescenza. Ricordo quando io un ragazzino spaesato sono arrivato a lavorare a Radio Deejay e mi sono trovato davanti ad un gigante come lui. Claudio super gentile mi invitó nel suo programma C.O.C.C.O. e mi disse “ragazzo mi piace la tua curiosità, vieni a trovarmi in diretta quando vuoi”. Da li ogni weekend ero in studio a spiarlo nei suoi dj set. Ho perso memoria di quanti locali ho girato per ascoltare i suoi set, mai scontato e sempre originale. Tanta tristezza. Riposa in pace Maestro>>.

COSMO MITRANO – “Gaeta piange la scomparsa di Claudio Coccoluto. Un brusco risveglio, una notizia che ci ha riempito di dolore e sconcerto. Tutti conoscono il suo esordio quando ha iniziato a fare il Dj a 13 anni, per hobby, nel negozio di elettrodomestici del padre. Da qui è partita la sua brillante carriera diventando un Dj di statura internazionale e protagonista dell’avanguardia in consolle, tra i capostipiti della house music per oltre quarant’anni. Ha portato in tutto il mondo il nome di Gaeta, un ambasciatore della nostra città, a lui dobbiamo molto. Ricordo, in particolar modo, il capodanno 2017 di Gaeta, una serata indimenticabile per tutti noi che aveva organizzato con un altro grande amico che ci ha lasciati troppo presto, Dino Pascali. Claudio Coccoluto si è spento stamattina tra l’affetto della moglie Paola e dei figli Gianmaria e Gaia. A loro e a tutti i suoi familiari giungano le nostre più sentite condoglianze. Caro Claudio, Gaeta ti è grata ed è onorata di averti avuto come figlio. Gaeta non ti dimenticherà mai”.