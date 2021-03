Oggi i funerali di Claudio Coccoluto, e Gaeta è lutto cittadino

GAETA – Si svolgeranno oggi alle 15 presso la chiesa degli artisti a Roma, i funerali del dj originario di Gaeta Claudio Coccoluto, ricordato ieri sera sul palco del Festival di Saremo anche da Amadeus e Fiorello. A Gaeta è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco Cosmo Mitrano che ha firmato l’apposita ordinanza in segno di cordoglio per la morte del dj di fama internazionale. Il lutto è stato proclamato “in segno di cordoglio per la scomparsa e per ricordarne il suo amore per la propria città” si legge nel provvedimento con cui viene ordinata l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e invitati i “cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive di Gaeta ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore e l’abbraccio dell’intero comune per i familiari”.