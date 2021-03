Operazione Reset II, dopo il video rap, va in carcere Valentina Travali

LATINA – Questa mattina la Squadra Mobile di Latina, sezione criminalità organizzata, ha dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare nei confronti di Valentina TRAVALI che, su richiesta dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è stata sottoposta alla custodia in carcere.

L’indagata si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti commesse nell’ambito dell’operazione Reset. Lo scorso 27 febbraio è stato pubblicato on line un video in cui compariva un nutrito gruppi di giovani, i quali cantavano una canzone del genere rap in cui, citando espressamente i fratelli Angelo e Salvatore TRAVALI, Palletta e Bula, si auspicava la loro immediata scarcerazione. Nel video i giovani, in gran parte minorenni e coperti da un passamontagna, si fregiavano di far parte di una gang nel quartiere ex Q4 di Latina, maneggiavano mazzi di banconote e bastoni e parlavano di rapine mano armata con simulazione di esplosioni di colpi di arma da fuoco, nei confronti di chi avesse invaso la propria sfera criminale.

Come riscontrato nel corso delle indagini al video ha partecipato anche Valentina TRAVALI, chiaramente riconoscibile dalle immagini mentre conta dei soldi; le riprese sono state effettuate nell’abitazione dell’indagata, in violazione delle prescrizioni che le erano state imposte. Inoltre nel giorno dell’esecuzione delle misure, all’interno dell’abitazione di Valentina TRAVALI è stata sequestrata una penna pistola calibro 22 con un bossolo all’interno dell’arma ed un centinaio di cartucce di vario calibro. La penna pistola, perfettamente funzionante, è classificata arma tipo guerra ed arma clandestina. Questa mattina, nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 5 grammi di cocaina e 50 grammi di sostanza taglio da taglio