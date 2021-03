Porta a porta al via il 15 marzo in 4 zone di Latina

A Latina si avvicina la partenza del nuovo servizio di Raccolta Differenziata “porta a porta” fissata per lunedì 15 marzo. Come ricordato oggi dall’azienda Abc, nella stessa data inizierà anche la graduale rimozione dei cassonetti stradali e dei vecchi carrellati nelle aree rurali. In queste settimane è stato registrato un grande successo per l’app Junker, scaricata da oltre 4mila utenze, e fanno notare da Abc che è stata molto apprezzata la funzione che illustra il corretto conferimento del rifiuto. Tutte le informazioni saranno comunque disponibili a breve sul rinnovato sito dell’azienda. A tal proposito, tra sabato e domenica, è prevista un’interruzione tecnica del portale per via degli aggiornamenti. Il “porta a porta” partirà quindi lunedì a Latina Scalo e Borgo Piave e nelle aree urbane di Borgo San Michele e Borgo Faiti. Date, orari e luoghi per la distribuzione dei mastelli sono indicate su abclatina.it. I front office di Latina Scalo e di Via Monti Lepini resteranno comunque aperti anche dopo il 15 marzo per garantire un supporto agli utenti.