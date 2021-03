Salvato dai Vigili del Fuoco a Borgo Carso un esemplare di falchetto

LATINA – I Vigili del fuoco del Comando di Latina sono intervenuti a Borgo Carso ieri dopo una segnalazione per un animale in difficoltà. Sul posto i vigili hanno potuto constare la presenza di un falchetto intrappolato nei cavi esterni di un cabina elettrica. Subito l’animale, un giovane esemplare femmina di Gheppio, è stato liberato, ma a causa di una vistosa ferita ad una zampetta, è stato portato al presidio del Gruppo Carabinieri Forestali di Fogliano a Latina che hanno preso in cura il piccolo falchetto.