Sperimentazione degli anticorpi monoclonali al Goretti, la testimonianza di un paziente

LATINA – Da lunedì all’ospedale Goretti di Latina è partita la sperimentazione degli anticorpi monoclonali inserito tra i Centri del Lazio che possono utilizzare la terapia di recente licenziata dall’Aifa. Ovviamente per partecipare alla sperimentazione è necessario avere dei requisiti essenziali: i pazienti devono trovarsi in una fase iniziale dell’infezione, con scarsissimi sintomi o sintomi assenti, ma che siano a elevato rischio di progressione grave, per patologie pregresse. Tra loro un paziente, Pier Luigi, che ci ha raccontato la sua storia.

L’ABBIAMO INTERVISTATO QUESTA MATTINA SU RADIO IMMAGINE, anche per capire l’evoluzione della malattia dopo la terapia.