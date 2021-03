Top volley Cisterna, allenamento congiunto con il Sabaudia

La Top Volley Cisterna continua il suo programma di avvicinamento alla ripresa delle partite ufficiali, con i play-off per il quinto posto fissati a partire dal 28 marzo. Dopo il test con Vibo Valentia, andato in scena il 3 marzo a Pontecagnano, la squadra di Kovac sosterrà un allenamento congiunto mercoledì con il Gestioni & Soluzioni Sabaudia, che partecipa al campionato di serie A3. Il match, in programma al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna, prevede una prima fase di riscaldamento alle 16:30 e un confronto programmato fino alle 19:30.