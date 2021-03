Troppi contagi tra studenti, incontro in Prefettura a Latina

LATINA – Si terrà oggi in Prefettura chiesto dalla Asl di Latina per fare il punto sulla situazione scuole alla luce dei 50 contagi in pochissimi giorni registrati tra studenti. Tre scuole di Latina potrebbero essere chiuse, ma è una decisione che si dovrà adottare dopo un’attenta valutazione anche con le autorità. Parteciperanno all’incontro infatti anche il sindaco di Latina Damiano Coletta e l’assessore alla pubblica istruzione Gianmarco Proietti. La chiusura dei plessi ovviamente avverrebbe solo per un determinato e limitato periodo di tempo.