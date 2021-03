Ubriaco chiama i Carabinieri, poi li aggredisce. E’ accaduto a Latina

MONTE SAN BIAGIO – Ha richiesto l’intervento dei carabinieri dalle parti di via Corridoni, ieri sera, a Latina. Al loro arrivo si è fatto trovare in evidente stato di ebbrezza e ha raccontato di essere stato aggredito da cinque suoi connazionali poi dileguatisi. Alla richiesta di esibire i documenti, infine, si è opposto iniziando a spintonare i militari. Per questo motivo un algerino di 25 anni è stato denunciato, con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri di Terracina hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 52enne del posto, accusato di aver provocato un incidente con il ferimento di alcune persone lo scorso 28 febbraio. In quell’occasione l’uomo era risultato positivo all’alcol test. Per tale motivo gli erano state subito sequestrate auto e patente. Stesso destino per un romano di 56 anni, accusato di aver provocato uno schianto dalle parti di Monte San Biagio. Anche in quel caso è stato accertato che l’uomo aveva assunto dell’alcol prima di mettersi al volante.