Ubriaco finge di stare male alla vista dei Carabinieri, poi li aggredisce. Denunciato

LATINA – I Carabinieri di Latina hanno denunciato un 40enne per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti per una lite tra due persone e il 40enne, in evidente stato di ebbrezza, ha finto di accasciarsi al suolo per un malore. All’arrivo del 118, il 40enne, in stato confusionale, ha opposto resistenza sia ai militari che al personale sanitario, che solo a fatica è riuscito a trasportarlo in ospedale per le cure.