Una serie Amazon ambientata a Latina, scritta da una ex studentessa del Classico: Alice Urciuolo

(nella foto Alice Urciuolo)

LATINA – Una serie Amazon Original tutta ambientata Latina. E non è un caso, perché tra gli autori c’è Alice Urciuolo, scrittrice tra i finalisti del Premio Strega 2021 con il suo Adorazione, ex studentessa del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina.

Le riprese del teen drama, titolo X/Y , cominceranno a metà aprile e andranno avanti fino all’estate per raccontare, nel corso delle stagioni, la storia di ragazzi e ragazze in cerca di se stessi, ognuno alle prese con interrogativi sulla propria identità sullo sfondo di una città di provincia, Latina, appunto e la sua provincia: tra campagna e mare, valori tradizionali e giovani generazioni, sfide personali e difficoltà quotidiane che affrontano gli adolescenti in crescita.

“E’ un sogno che si avvera. Una intera serie, la prima volta per Latina. Un progetto è che ci potrà accompagnare per anni, come è accaduto a Spoleto per Don Matteo, come Skam (la notissima serie Netflix, ndr) che metterà in risalto Latina e le bellezze paesaggistiche del territorio. L’autrice, Alice Urciuolo, che sta scrivendo a quattro mani la storia con il regista Ludovico Bessegato, è di Latina e questo ci rende orgogliosi. Una produzione in pianta stabile che porterà qui tante risorse e porterà questo territorio nelle case di ragazzi e adulti di tutto il mondo”, dice Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission che sta accompagnando la produzione nella ricerca dei luoghi e dei professionisti. Il film sarà infatti distribuito in 200 Paesi.